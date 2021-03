Covid-19

As autoridades de Macau denunciaram hoje a existência de instituições que não estão a cumprir todas as normas sanitárias impostas pelo Governo para a prevenção da covid-19 e apelaram ao rigor de implementação de todas as medidas.

"Tem sido constatado, nos últimos dias, que alguns estabelecimentos e instituições, não estão a aplicar de forma rigorosa as medidas antiepidémicas, nomeadamente a verificação correta do Código de Saúde e a medição da temperatura corporal", lê-se num comunicado divulgado pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, sem detalhar que instituições não estão a cumprir.

As autoridades frisaram ainda que, apesar de não haver casos em Macau, é necessário que "todos os hotéis, centros comerciais, serviços públicos governamentais, edifícios de imigração, instituições médicas e restaurantes (especialmente com capacidade para 400 pessoas), bem como outras instituições ou estabelecimentos em Macau" implementem as medidas de forma rigorosa.