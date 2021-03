Covid-19

O primeiro-ministro e ministro do Interior timorense definiu hoje um corredor de circulação entre o município de Díli e as demais regiões do país para o transporte de pessoas e mercadorias que queiram entrar na capital.

A medida, assinada por Taur Matan Ruak e à qual a Lusa teve acesso, define que as entradas de pessoas ou mercadorias no município, que está sob cerca sanitária, devem fazer-se "através da estrada nacional de ligação de Batugadé" a Díli e "deste ao município de Lautem, funcionando aquela como corredor de circulação".

A escolha desta ligação, que percorre a costa norte de Timor-Leste, entre a zona da fronteira e Díli, de oeste para leste, tem a ver com o facto da maior parte da circulação de pessoas e mercados, "com origem ou destino" em Díli, "se realiza através da estrada nacional".