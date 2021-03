PR

A Presidência da República tem a partir de hoje um novo sítio oficial na Internet adaptado para múltiplas plataformas - computadores, telemóveis e 'tablets' - com o mesmo endereço, www.presidencia.pt, e os mesmos conteúdos.

A estrutura do 'website', que datava de 2006, foi modernizada, com a preocupação de facilitar o acesso por parte de todos os utilizadores, incluindo pessoas com deficiência. Ao selecionar qualquer texto, são apresentadas as opções de ouvir, traduzir e consultar o dicionário.

Haverá também aplicações para iOS e Android para aceder aos conteúdos.