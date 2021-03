Covid-19

O grupo TUI, um dos maiores operadores turísticos mundiais, que opera sete hotéis e resorts e voos próprios para Cabo Verde, prevê a retoma da procura dos turistas pelo arquipélago antes de abril, começando pelo mercado francês.

De acordo com informação prestada à Lusa pelo diretor de comunicação do grupo TUI para os mercados internacionais, Evangelos Georgiou, há uma "demanda e as pessoas querem viajar em geral", logo que esteja ultrapassada a atual fase da pandemia de covid-19.

"Para Cabo Verde, estamos a planear reiniciar no final de abril em alguns mercados de origem europeus", explicou, apontando que a partir de França a retoma dos turistas para o arquipélago, através do grupo TUI, acontecerá "possivelmente antes".