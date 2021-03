Actualidade

As Aldeias Históricas vão ter animação entre junho e novembro, no âmbito da quinta edição do ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa", promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.

Segundo a associação, este ano, as doze Aldeias Históricas de Portugal voltam a receber "uma dúzia de eventos que estão a ser preparados para a participação presencial de público, ainda que mantendo a aposta no 'live streaming', que se revelou um sucesso em 2020".

"Entre junho e novembro, a cultura, a gastronomia, as tradições, os costumes, o património, as lendas e os mitos de cada uma das 12 aldeias que integram a rede, voltam a ser o mote para mais uma edição - a quinta! - do Ciclo '12 em Rede - Aldeias em Festa'", refere a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.