Actualidade

Um documentário centrado na vida e obra de Maria Gabriela Llansol, que pretende abrir caminhos para a compreensão daquela que é tida como uma das mais geniais escritoras portuguesas, estreia-se na próxima quinta-feira, na RTP2.

Escrito por Fernando Luís Sampaio e realizado por Abílio Leitão, o filme documental "Maria Gabriela Llansol --- Um Olhar Intenso Pode Incendiar o Texto" contou com a colaboração do Espaço Llansol, entre 2019 e 2020, que disponibilizou o espólio da autora, o de escrita e o material, que se revelou uma "fonte inesgotável de ideias e de inspiração", revelou aquela associação, que se dedica ao estudo da obra literária de Maria Gabriela Llansol.

Juntos, lançaram-se "na difícil e prolongada aventura de construir um filme que desse a ver e ouvir os momentos fundamentais da vida de Gabriela, as veredas mais frequentes por onde se movimenta a sua escrita, as Figuras que ela arrancou ao fluxo do tempo e às vicissitudes da História para lhes dar nova vida", lê-se no 'site' do Espaço Llansol.