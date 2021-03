Myanmar

A União Europeia (UE) instou hoje a Junta Militar do Myanmar a "parar imediatamente todas as violências", na primeira conversa telefónica entre responsáveis europeus e birmaneses após o golpe militar, anunciou o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE).

Num resumo de uma conversa telefónica que teve lugar hoje entre o diretor-geral do Estado-Maior da União Europeia (UEMS, na sigla em inglês), vice-almirante Hervé Bléjean, e o vice-comandante das Forças Armadas birmanesas, Soe Win, o SEAE refere que o responsável europeu sublinhou ao general birmanês que "o papel de qualquer militar deve ser o de proteger a população".

"O vice-almirante Bléjean instou as autoridades militares a pararem imediatamente com todas as violências e a exercerem contenção máxima na maneira como lidam com as manifestações, para evitar baixas adicionais e respeitar a lei internacional", lê-se no resumo da conversa entre os dois responsáveis.