Actualidade

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC), liderada por José Pinto Gouveia, desenvolveu uma aplicação móvel ('app') para ajudar a combater a obesidade e o excesso de peso, revelou hoje a instituição.

A nova 'app' para combater a obesidade e o excesso de peso com a ajuda do telemóvel foi criada por especialistas do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da UC, no âmbito do projeto eBEfree, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

O "grande objetivo" deste 'software' é "fornecer ferramentas e estratégias de regulação emocional que permitam às pessoas com obesidade ou excesso de peso eliminar ou reduzir significativamente os episódios de ingestão alimentar compulsiva e aumentar a sua saúde mental e qualidade de vida", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.