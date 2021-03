PR

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou hoje que vai pedir autorização à Assembleia da República para fazer uma visita de Estado ao Vaticano e a Espanha, as primeiras do seu segundo mandato como Presidente da República tal como há cinco anos.

"Vou pedir autorização, só depois de estar empossado à Assembleia da República, para ir onde fui da outra vez, primeiro ao Vaticano, o que me permitirá ser o primeiro chefe de Estado a estar com o Papa depois da chegada do Iraque", disse aos jornalistas durante o percurso que fez a pé até à Assembleia da República, onde tomou posse para o segundo mandato como chefe de Estado.

De acordo com o Presidente da República, no regresso irá também a Madrid, repetindo a primeira visita que fez no seu primeiro mandato.