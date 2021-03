Actualidade

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), que representa os credores privados, considerou hoje que a adesão ao alívio da dívida neste semestre ficou "abaixo das expetativas", já que apenas 18 países pediram um adiamento dos pagamentos até junho.

"A participação na extensão da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até agora tem ficado abaixo das expetativas, com apenas 18 países a pedirem para suspender os pagamentos devidos aos credores oficiais bilaterais até junho deste ano", lê-se numa nota de análise escrita pelo departamento de estudos económicos deste fórum que junta os credores privados a nível mundial.

No relatório, enviado aos credores privados e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que estes valores baixos "demonstram as condições financeiras globais acomodatícias e a diminuição das necessidades de liquidez apesar das pesadas obrigações de serviço da dívida externa para estes países em 2021", entre os quais pontificam Angola e a Zâmbia, com quase 13% e mais de 10% do PIB em pagamentos devidos este ano, segundo o IFI.