Actualidade

A África do Sul registou um crescimento de 1,5% no último trimestre de 2020, de acordo com estatísticas oficiais divulgadas, continuando a economia do país a mostrar sinais de recuperação após ter sido duramente atingida pela crise da covid-19.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre outubro e dezembro foi estimulado principalmente pelos setores da indústria e comércio.

"A economia sul-africana cresceu 1,5% no quarto trimestre de 2020, a uma taxa de crescimento anualizada de 6,3%", anunciou o instituto sul-africano de estatística StatSA.