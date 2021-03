PR

O primeiro-ministro considerou hoje que o discurso de posse do Presidente da República no parlamento foi reconfortante em termos confiança e de esperança e revelou "uma agenda muito clara" de cooperação institucional e cooperação estratégica.

António Costa falava aos jornalistas no final da cerimónia de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, numa declaração em que começou por desejar ao chefe de Estado "as maiores felicidades" no exercício do mandato que lhe foi renovado pelos portugueses.

Sobre o teor do discurso proferido por Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro deixou elogios.