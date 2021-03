Actualidade

O transporte de passageiros e mercadorias registou um decréscimo generalizado em 2020, com as maiores quebras a registarem-se no transporte por via aérea, onde os passageiros recuaram 69,4% e a carga 30,2%, divulgou hoje o INE.

"Os resultados preliminares de 2020 revelam um decréscimo generalizado no transporte de passageiros: por via aérea (-69,4%; +6,8% no ano anterior), por comboio (-38,4%; +21,2% em 2019), por metropolitano (-48,0%; +10,5% em 2019) e por vias fluviais (-42,7%; +6,7% no ano anterior)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Relativamente ao transporte de mercadorias, todos os modos apresentaram também reduções face ao ano anterior: a via aérea registou um decréscimo de 30,2% (após +12,1% em 2019), o ferroviário de -7,6% (-12,0% em 2019), o rodoviário de -15,0% (-2,2% em 2019) e o marítimo de -6,9% (-5,6% no ano anterior).