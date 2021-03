Actualidade

Perto de quatro em cada 10 trabalhadores independentes da Cultura são prestadores de serviços sem qualquer contrato, o que mostra a "informalidade das relações de trabalho", segundo dados do Inquérito aos Profissionais Independentes das Artes e Cultura hoje revelados.

O inquérito, o primeiro do género em Portugal, realizado pelo Observatório Português das Atividades Culturais (OPAC) no âmbito de um acordo entre a Direção-Geral das Artes e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), contou com uma amostra de 1.727 profissionais independentes.

O universo em causa é o dos "profissionais independentes, com atividade por conta própria - que não têm contrato de emprego a tempo completo com um único empregador [...], de todas as áreas (artes do espetáculo, artes visuais, património, bibliotecas, arquivos, etc.) e funções".