Actualidade

A ONU expressou hoje preocupação com a escalada da violência contra os defensores dos direitos humanos nas Filipinas, depois de nove pessoas terem sido mortas em operações que alegadamente tinham como alvo rebeldes comunistas.

"Estamos chocados com as mortes aparentemente arbitrárias de nove ativistas", incluindo uma mulher, disse a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, durante uma conferência de imprensa em Genebra.

Essas pessoas foram mortas "durante operações policiais e militares simultâneas nas províncias de Batangas, Cavite, Laguna e Rizal, nos arredores da metrópole de Manila, nas Filipinas, nas primeiras horas da manhã de domingo", acrescentou.