PR

O Presidente da República pediu hoje sensatez no desconfinamento, boa gestão dos fundos europeus, com "clareza estratégica", e políticas de coesão social que reduzam as desigualdades que a livre concorrência e o mercado não corrigem.

"Só haverá, porém, verdadeira reconstrução se a pobreza se reduzir, os focos de carência alimentar extrema desaparecerem, as desigualdades se esbaterem, a exclusão diminuir, a clivagem entre gerações e entre territórios for superada", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia em que tomou posse para um segundo mandato, na Assembleia da República.

Na sua intervenção, o chefe de Estado considerou que a pandemia de covid-19 "convidou a revisitar", entre outras matérias, "a descentralização - toda aquela que os portugueses quiserem".