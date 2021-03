Actualidade

As emissões radioativas libertadas após o acidente na central nuclear japonesa de Fukushima, em 2011, não produziram efeitos negativos para a saúde, segundo as conclusões de um comité de investigadores da ONU, hoje apresentadas em Viena.

Dez anos depois do acidente, "não foi documentado nenhum efeito adverso na saúde dos habitantes de Fukushima que possa ser diretamente atribuído à exposição à radiação", disse a presidente do Comité Científico da ONU sobre as consequências das Emissões Radioativas (UNSCEAR), Gillian Hirth.

Segundo o comité, o aumento acentuado do número de cancros da tiroide em crianças expostas é atribuível a uma melhoria das técnicas de rastreio, que permitiram mostrar "a prevalência de problemas na tireoide na população jovem não detetados anteriormente".