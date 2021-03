Covid-19

A fundação do lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) argumentou hoje que as duas contraordenações do Instituto de Segurança Social se reportam a 2019 e "nada" têm "a ver com o surto" de covid-19 do ano passado.

"O que temos e [o] que nos chegou são duas contraordenações, que dizem respeito a duas situações pontuais que foram ultrapassadas e são perfeitamente justificáveis", afirmou hoje à agência Lusa o diretor de serviços da fundação gestora do lar, João Carlos Silva.

Segundo o mesmo responsável da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) - proprietária do lar onde em junho de 2020 eclodiu um surto de covid-19, com 18 mortos (16 utentes e uma funcionária e um homem da comunidade) -, as contraordenações referem-se a situações anteriores à do foco do novo coronavírus SARS-CoV-2: "Não têm nada a ver com o surto".