Actualidade

Empresas e cidadãos de Xinjiang processaram o antropólogo alemão Adrian Zenz por "espalhar boatos" sobre o uso de "trabalho forçado" naquela região do noroeste da China, o que causou "perdas económicas", informou hoje a imprensa local.

Um comunicado publicado no portal do Partido Comunista Chinês (PCC) em Xinjiang anunciou que a ação civil entrou num tribunal local contra Zenz, especialista em estudos sobre a China da Fundação em Memória das Vítimas do Comunismo, uma organização com sede nos Estados Unidos.

Um estudo de Zenz, citado por vários órgãos de comunicação internacionais, revelou que centenas de milhares de membros da minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigur são submetidos a trabalhos forçados em Xinjiang.