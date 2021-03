PR

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu hoje cinco missões para o seu segundo como Presidente da República - melhor democracia, combate à covid-19, recuperação económica, coesão social e protagonismo internacional do país - e rejeitou "messianismos presidenciais".

Na sua intervenção perante a Assembleia da República, após tomar posse para um segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa declarou ser "o mesmo de há cinco anos", com "independência, espírito de compromisso e estabilidade, proximidade, afeto, preferência pelos excluídos", a pensar em primeiro lugar "nos que mais necessitam", como "os sem-abrigo, os com teto, mas sem habitação condigna" e também os idosos "que vivem em lares ou em casa em solidão ou velados por cuidadores formais ou informais".

O chefe de Estado prometeu continuar a atuar "com independência, espírito de compromisso e estabilidade, proximidade, afeto, preferência pelos excluídos, honestidade, convergência no essencial, alternativa entre duas áreas fortes, sustentáveis e credíveis, rejeição de messianismos presidenciais, no exercício de poder ou na antecipada nostalgia do termo desse exercício".