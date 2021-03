PR

A pandemia mudou a cerimónia de posse de Marcelo Rebelo de Sousa para o segundo mandato como Presidente no parlamento, onde hoje houve menos pompa, menos deputados e convidados, de máscara e afastados uns dos outros.

As normas sanitárias obrigaram este ano a grandes mudanças na posse do Presidente "dos afectos" numa cerimónia minimalista, mas que manteve a tradição do hino tocado nos Passos Perdidos pela banda da GNR, mas viu ser reduzido de 500 para cerca de 20 o número de convidados relativamente à cerimónia de 2016. Dos 230 deputados, só 50 assistiram à sessão solene.

E se há cinco anos Marcelo esteve mais de 45 minutos a receber cumprimentos, no salão nobre da Assembleia da República, entre abraços e abracinhos, hoje tudo se resumiu a uns acenos de cabeça, durante cerca de 20 minutos.