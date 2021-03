Guiné Equatorial

O Governo espanhol vai enviar hoje ajuda humanitária para a Guiné Equatorial, nomeadamente medicamentos e material médico, no valor aproximado de 60.000 euros, na sequência das mortes resultantes das explosões de domingo em Bata, anunciou o executivo.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol referiu que Madrid responde desta forma ao apelo de ajuda e às necessidades expressas na segunda-feira pelas autoridades daquele país africano, que já foi uma colónia espanhola.

A ajuda humanitária chega na quarta-feira a Bata e será entregue pelo consulado espanhol e pelo chefe do Gabinete da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento junto do Ministério da Saúde e do Bem-Estar Social da Guiné Equatorial.