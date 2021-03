Autárquicas

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, é o candidato do PS à presidência da Câmara de Oeiras nas autárquicas deste ano, anunciou hoje a Comissão Política Concelhia do partido.

Segundo a informação divulgada, a escolha de Fernando Curto, já validada pela estrutura concelhia com 98% dos votos, aguarda agora a confirmação dos órgãos superiores socialistas.

Citado na nota, o candidato - de 61 anos e que no concelho foi já vereador, deputado municipal e presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide - dá conta do objetivo de "colocar o município de Oeiras no lugar que merece", numa candidatura "abrangente" que representa "uma alternativa política credível".