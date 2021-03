Guiné Equatorial

A consultora NKC African Economics considerou hoje que a explosão que ocorreu no domingo na Guiné Equatorial "não deverá abalar as fundações do regime", mas pode fazer subir a pressão contra os problemas de governação no país.

"Pensamos que é improvável que a explosão vá abalar as fundações do regime, mas os opositores vão tentar responsabilizar o Presidente Obiang e o seu Governo pela tragédia e vão questionar o apelo para assistência internacional tendo em conta a enorme riqueza da família no poder", escrevem os analistas desta filial africana da Oxford Economics.

Num comentário à explosão de domingo, em Bata, na parte continental da Guiné Equatorial, a NKC African Economics afirma que "os opositores podem também tentar fazer com que os governos estrangeiros aumentem a pressão sobre o Presidente de longa data sobre reformas e permissão para a participação democrática".