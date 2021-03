Guiné Equatorial

Dois advogados da Guiné Equatorial ouvidos pela Lusa duvidam que a justiça apure os verdadeiros responsáveis pela explosão num quartel da cidade de Bata, porque iria expor a negligência das forças militares, o principal suporte do Governo.

"É um quartel no meio da cidade, com toneladas de equipamento que está armazenado sem que se saibam as condições. Acha que eles vão querer investigar devidamente?", questionou, em declarações à Lusa, um dos advogados, residente em Bata, que ouviu a forte explosão no domingo, que destruiu o aquartelamento e várias casas vizinhas.

Até ao momento, as autoridades admitem que os mortos atingem a centena, mas este advogado, que pediu para não ser identificado por motivos de segurança, acredita que sejam mais.