Actualidade

O presidente da Câmara do Porto afirmou hoje que tudo fará "para convergir com as verdadeiras políticas de interesse nacional" como a redução da pobreza e desigualdade, defendidas no discurso de tomada de posse do Presidente da República.

"Quero desejar a vossa excelência as maiores felicidades para este novo mandato e deixar-lhe a certeza de que, enquanto for presidente da Câmara [do Porto], tudo farei para convergir com as verdadeiras políticas de interesse nacional como a redução da pobreza e da desigualdade, que esta manhã estiveram no discurso do Presidente da República, assumindo como uma das suas missões a coesão de Portugal", disse o independente Rui Moreira.

O autarca, que abria a cerimónia ecuménica presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que o país precisa de "políticas fortes que lhe tragam crescimento, que lhe tragam esperança".