Actualidade

Portugal, campeão europeu, isolou-se hoje no comando do Grupo 8 de qualificação para o Euro2022 de futsal, ao golear fora a República Checa, por 5-1, em Lodz, 'casa' emprestada dos checos.

Devido às condicionantes causadas pela covid-19, os encontros entre as duas equipas disputaram-se na Polónia, com a equipa das 'quinas' a vencer hoje a República Checa, após o empate a três golos no sábado.

Pany Varela (02 minutos), Afonso Jesus (09), André Coelho (12) e Bruno Coelho (21 e 32) marcaram para a 'equipa das quinas', com Tomás Koudelka (20, de grande penalidade) a reduzir para os checos.