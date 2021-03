Covid-19

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, afirmou hoje que a "vitória" do município no processo Bragaparques vai permitir à autarquia ir "mais longe" e reforçar os apoios à economia da cidade no âmbito da pandemia de covid-19.

"Hoje é um dia de uma grande vitória de Lisboa e dos lisboetas. É um dia de vitória do interesse público sobre o interesse particular. É um dia de grande vitória de uma gestão pública criteriosa, rigorosa e exigente face à gestão municipal incapaz de fazer valer a defesa do interesse público", afirmou Fernando Medina (PS), numa conferência de imprensa nos Paços do Concelho, momentos depois de a câmara ter relevado que o Tribunal Administrativo Sul "deu razão" à autarquia.

A decisão daquele tribunal não é passível de recurso e evita o pagamento de 239 milhões de euros à Bragaparques por parte do município.