Actualidade

O dólar subiu hoje face ao real para o nível mais elevado desde maio do ano passado, para 5,87 reais por dólar, devido à evolução política na maior economia da América do Sul.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, o dólar chegou a valor 5,87 reais na sessão matinal da bolsa de São Paulo, o que representava uma subida de 1,6% face à moeda brasileira.

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro anulou na segunda-feira todas as condenações do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas com as investigações da Operação Lava Jato.