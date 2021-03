Actualidade

O partido no poder da Costa do Marfim obteve a maioria absoluta nas eleições legislativas de sábado, conquistando 137 dos 254 assentos da Assembleia Nacional, segundo os resultados publicados hoje pela Comissão Eleitoral Independente (CEI) do país.

Apesar dos 137 lugares conquistados, a União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz (RHDP, na sigla em francês) perdeu a maioria qualificada de dois terços que detinha desde as eleições legislativas de dezembro de 2016, em que contava com 167 lugares mais os dos seus aliados, noticia a agência France-Presse (AFP), que cita a CEI.

Entre os partidos da oposição, a coligação entre o Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI, na sigla francesa) e apoiantes do antigo presidente Laurent Gbagbo conquistou 50 lugares, enquanto o PDCI sem coligação conquistou 23 lugares e os pró-Gbagbo oito, para um total de 81 lugares.