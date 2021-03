Actualidade

O Ministério do Interior da Guiné-Bissau desconhecia o sequestro e espancamento do bloguer Aly Silva, tendo sido informado pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, disseram fontes daquela instituição contactadas pela Lusa.

As fontes do Ministério do Interior indicaram à Lusa que não sabiam e que foram informados da situação pela Liga Guineense dos Direitos Humanos.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse hoje estar a acompanhar com "bastante preocupação" informações que indicam que o jornalista e editor do blogue "Ditadura de Consenso", Aly Silva, foi sequestrado, espancando e abandonado em Bissau.