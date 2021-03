Actualidade

O PCP saudou hoje a "anulação das sentenças" ao ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que é "motivo de ampla satisfação para todos quantos defendem a liberdade, a justiça e a democracia".

Os comunistas afirmam, em comunicado, esperam que "seja integralmente reposta a justiça neste processo e responsabilizados aqueles que, com os seus atos à margem da lei, caucionaram a ação golpista e antidemocrática, profundamente atentatória dos direitos e interesses do povo brasileiro".

Na leitura do PCP, a decisão do tribunal "confirma a evidente motivação política do processo da Lava-Jato" e a "sua indissociável articulação com o golpe de Estado institucional levado a cabo no Brasil com o afastamento, ilegítimo e escandaloso, da presidente eleita Dilma Rousseff, em 2016".