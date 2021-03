Covid-19

A Itália registou 19.749 novos contágios pelo novo coronavírus e 376 óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, num momento em que o país verifica igualmente um aumento significativo das hospitalizações.

Com o registo destes novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.101.093 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Os quase 20 mil novos casos registados nas últimas 24 horas representam um aumento expressivo em relação aos 13.000 notificados na segunda-feira.