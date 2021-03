Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje o novo programa europeu para a saúde, o "EU4Health", com um orçamento de 5,1 mil milhões de euros até 2027 e com o objetivo de preparar melhor os sistemas de saúde dos 27 para ameaças futuras.

Proposto pela Comissão Europeia em maio de 2020, já em resposta à crise da pandemia da covid-19, e negociado entre as instituições, que alcançaram um compromisso em dezembro passado, o programa foi hoje aprovado de forma expressiva no hemiciclo de Bruxelas, com 631 votos a favor, 32 contra e 34 abstenções.

O novo programa "UE pela Saúde" irá intervir em domínios nos quais a União Europeia pode oferecer um claro valor acrescentado, complementando assim as políticas dos Estados-membros.