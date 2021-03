Actualidade

O analista Filipe Vasconcelos Romão considerou hoje que Lula da Silva é "a única personalidade" política que pode vencer Jair Bolsonaro nas presidenciais de 2022, caso a justiça brasileira venha a confirmar a anulação das condenações do antigo presidente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro anulou na segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas com as investigações da operação Lava Jato.

A decisão ainda depende do coletivo do mesmo tribunal confirmar, ou não, a decisão do juiz relator dos casos da Lava Jato, Edson Fachin. A fazê-lo, e num contexto político favorável a Lula da Silva, "é difícil" que a justiça brasileira, em cerca de um ano e meio, venha a impedi-lo de concorrer contra o Presidente Jair Bolsonaro, disse em declarações à Lusa o analista do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE.