Covid-19

O Brasil contabilizou 1.972 óbitos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde desde o início da pandemia, informou hoje o executivo do país sul-americano, que atravessa o seu momento mais crítico.

Os números de hoje superam os da passada quarta-feira, quando foram registadas 1.910 mortes, dia com mais vítimas mortais desde a chegada da covid-19 ao Brasil, em fevereiro do ano passado.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil somou ainda 70.764 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, números semelhantes aos atingidos na semana passada e que colocaram as redes de saúde públicas e privadas do país em situação de iminente colapso.