Covid-19

A vacinação contra a covid-19 em Timor-Leste só arranca previsivelmente em abril, mas ainda de forma reduzida com o país a receber apenas um lote de 30 mil doses, o que representa menos de 6% do total necessário para os primeiros 20% prioritários.

Fonte conhecedora do roteiro de vacinação disse à Lusa que as primeiras 30 mil doses - suficientes para vacinar 15 mil pessoas - "são esperadas no final de março", com a sua aplicação a arrancar em abril.

Já as restantes, até mais de meio milhão necessárias para cobrir os 20% prioritários, deverão chegar "em grupos" ao longo do terceiro trimestre", sendo que só depois disso começará a vacinação de forma mais ampla.