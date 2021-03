Actualidade

A empresa norte-americana Sun Africa, especializada em energia, vai lançar na quinta-feira a construção de um megaprojeto fotovoltaico e de baterias em Angola, que produzirá 370 megawatts (MWp) em sete centrais.

O início do megaprojeto, orçamentado em 524 milhões de euros e que a empresa prevê que esteja terminado no terceiro trimestre de 2022, será marcado com o lançamento da pedra fundamental em Biópio, na província de Benguela, que acolherá o maior dos projetos.

A central de produção de Biópio terá uma capacidade de produção prevista de 188 megawatts e será "o maior projeto solar individual da África Subsaariana", de acordo com um comunicado da Sun Africa.