Guiné Equatorial

A socióloga e investigadora Ana Lúcia Sá disse hoje que as consequências das explosões num quartel militar em Bata não enfraquecerão o regime da Guiné Equatorial, apesar de terem provocado a morte a mais de 100 pessoas.

As explosões, que ocorreram durante a tarde de domingo no quartel militar Unidade de Intervenção Rápida de Nkuatama, na cidade continental de Bata, destruíram completamente as instalações militares e centenas de casas num raio de quilómetros, causando a morte a mais de 100 pessoas e ferimentos em mais de 600.

A especialista em regimes autoritários em África, nomeadamente o da Guiné Equatorial, assinalou, neste contexto, o discurso político imediato de desresponsabilização da cadeia de comando das Forças Armadas por parte do Presidente da República, Teodoro Obiang.