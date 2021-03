Actualidade

A recém-empossada presidente da Fundação Côa Parque, Aida Carvalho, vai manter toda a equipa diretiva, dando continuidade aos projetos já iniciados, e prevê incrementar outras iniciativas com uma marca pessoal, ao longo da comissão de serviço.

Aida Carvalho, de 47 anos, é docente no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), tomou posse no dia 01 de março, como presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque (FCP), a entidade que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa.

A responsável foi nomeada pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, após a morte por doença súbita do anterior presidente da Fundação, Bruno Navarro, que ocupou o cargo durante três anos.