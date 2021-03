Actualidade

A nova presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque (FCP), Aida Carvalho, disse que não desistirá do recurso à sentença proferida pelo tribunal de Foz Côa, que absolveu dois alegados autores de vandalismo, numa rocha do Parque Arqueológico.

Em entrevista à agência Lusa, Aida Carvalho adiantou que o recurso já entregue é uma ação conjunta com a Associação de Arqueólogos Portugueses (APP), que também já tinha demonstrado desagrado perante a decisão judicial.

"A Fundação já interpôs recurso junto do tribunal de Vila Nova de Foz Côa [no distrito da Guarda], em conjunto com a AAP e, portanto, será uma decisão conjunta, continuar o processo de recurso da decisão judicial", indicou à Lusa a nova responsável pela FCP.