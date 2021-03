Covid-19

O Chefe do executivo de Macau disse, em entrevista a uma agência estatal chinesa, que o "bom trabalho na prevenção da pandemia" no território justifica a vinda de turistas da China à capital mundial do jogo.

"Porque fizemos um bom trabalho de prevenção da pandemia, os amigos da China continental podem vir a Macau [para viajar]", afirmou Ho Iat Seng, numa entrevista em vídeo publicada hoje na China News Service, a segunda maior agência de notícias estatal da China.

O líder do antigo território administrado por Portugal, Ho Iat Seng, que esteve em Pequim por ocasião da Assembleia Nacional Popular (ANP) da China, reforçou que, tal como Macau, o sucesso na prevenção da pandemia por parte da China continental permite que os residentes do território possam deslocar-se ao país.