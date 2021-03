Actualidade

A Ordem dos Médicos (OM) lamenta não ter sido ouvida pela IGAS no inquérito ao surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz e aponta a tentativa de branqueamento da atuação das autoridades regionais.

"A forma como está a ser gerido o inquérito da IGAS [Inspeção-Geral das Atividades em Saúde] reforça a censura formal da OM pelo modo como o Ministério da Saúde sempre lidou com o caso do Lar de Reguengos de Monsaraz, preferindo o branqueamento da atuação da Administração Regional de Saúde do Alentejo, da Autoridade de Saúde Regional e Local e das entidades municipais à assunção de responsabilidades pela inexistência de condições no Lar e pelo incumprimento das orientações básicas da DGS", escreveu a ordem, em comunicado.

Na nota enviada às redações, a Ordem dos Médicos lamentou ter tomado conhecimento do relatório da IGAS pela comunicação social e considerou que o documento, "de forma inexata e imprecisa", lhe aponta baterias "através da divulgação de informação inserida em contexto não devidamente circunstanciado".