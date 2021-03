Covid-19

A 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa vai ser disputada em 21 de novembro, depois de ter sido hoje novamente adiada, devido à pandemia de covid-19, anunciou a organização.

A prova lisboeta, que parte da Ponte 25 de Abril, em Almada, foi recalendarizada pela quarta vez, depois de ter estado marcada para 22 de março e 06 de setembro de 2020 e para 09 de maio e 12 de setembro de 2021.

A corrida de 21,097,5 quilómetros, que tem as inscrições esgotadas desde a primeira data prevista, vai ocorrer no domingo 21 de novembro, sendo que as provas populares, mini-maratona e 10 quilómetros, vão ser disputadas na véspera, dia 20 de novembro.