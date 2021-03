Actualidade

As autoridades russas anunciaram hoje a intenção de "reduzir" o funcionamento do Twitter no país, acusando a rede social norte-americana de violar a lei ao recusar suprimir publicações consideradas "ilegais".

"No sentido de proteger os cidadãos russos e de obrigar o serviço de internet a se conformar com a legislação russa, foram tomadas medidas de resposta centralizadas a partir hoje. A saber: redução da velocidade do serviço", indicou a autoridade para o funcionamento da internet e dos meios de comunicação social da Rússia, Roskomnadzor.

"A redução [da velocidade] vai ser aplicada em 100% dos aparelhos móveis e em 50% dos aparelhos fixos", refere o organismo recordando que tem poder para bloquear portais e serviços de internet na Rússia.