Moçambique/Ataques

O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje que a estabilidade está "gradualmente" a voltar à província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, mas admitiu que o impacto do terrorismo persiste na região.

"Em relação ao combate ao terrorismo, regista-se uma tendência de retorno gradual da estabilidade e segurança pública na província de Cabo Delgado, mercê da bravura das Forças de Defesa e Segurança", declarou Carlos Agostinho do Rosário.

O governante fez a avaliação no discurso de abertura da sessão de informações do Governo à Assembleia da República (AR), que decorre hoje e quinta-feira no parlamento.