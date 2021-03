Actualidade

Dois ativistas da Greenpeace pousaram hoje de parapente no telhado de um dos edifícios do Banco Central Europeu, em Frankfurt, numa ação que pretende denunciar a recompra de dívida de empresas que exploram combustíveis fósseis.

"Confirmamos que dois ativistas pousaram de parapente motorizado no telhado de um dos edifícios do BCE e desenrolaram uma bandeira", avançou à Lusa um porta-voz do Banco Central Europeu (BCE).

"A polícia foi informada e está no local. A nossa principal prioridade é a segurança das pessoas envolvidas", acrescentou.