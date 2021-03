Actualidade

A nova presidente da Fundação Côa Parque (FCP), Aida Carvalho, defende que a transferência de conhecimento entre intuições é fundamental para o desenvolvimento do território, porque é possível combinar várias áreas do saber e transformá-las em componentes turísticas.

"A transferência de conhecimento entre as várias instituições académicas é fundamental para o sucesso de um projeto cultural, como é o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa. Estamos a falar de um território onde se pode combinar o turismo científico, o turismo cultural ou turismo sustentável", indicou Aida Carvalho à agência Lusa.

A responsável garante que são precisas todas as intuições de cariz científico, a trabalhar num projeto coletivo como é o caso da Fundação Côa Parque.