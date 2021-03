Actualidade

O município de Nelas vai receber investimentos superiores a 10 milhões de euros em Saúde e Educação, disse hoje o presidente da Câmara.

"Estamos a falar de um investimento de 10 a 11 milhões de euros nas quatro infraestruturas e a Câmara de Nelas terá de suportar do seu orçamento municipal entre um, a um milhão e meio de euros, mas é uma oportunidade histórica nas principais infraestruturas da área da saúde e educação", defendeu José Borges da Silva.

Está em causa as requalificações dos centros de saúde de Nelas e de Canas de Senhorim, edifícios da década de 70 do século XX, e as escolas secundárias das mesmas localidades, que remontam aos anos 80 do mesmo século.