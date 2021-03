Actualidade

A Assembleia da República emitiu uma recomendação ao Governo sobre medidas de apoio e valorização dos profissionais da cultura, entre as quais a aprovação do seu estatuto, até final de junho, indica uma resolução publicada hoje em Diário da República.

A resolução da Assembleia da República n.º 75/2021, publicada na primeira série do Diário da República n.º 48/2021, assinada pelo respetivo presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, recomenda ainda ao Governo que assegure que estas medidas abranjam "todos os trabalhadores das áreas dos espetáculos e eventos".

Composta por seis recomendações, a resolução começa por sugerir como data limite o final do primeiro semestre de 2021 para o Governo "aprovar o estatuto dos profissionais da área da cultura, em cumprimento do disposto no artigo 251.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro", a Lei do Orçamento do Estado para 2021.